Дилеры оценили ситуацию с доступностью запчастей для иномарок в РФ

Дилеры рассказали об улучшении ситуации с доступностью запчастей для иномарок в России
Ситуация с доступностью автозапчастей для иномарок в России улучшилась, но все еще существует некоторый дефицит комплектующих, особенно сложных узлов, сообщили дилеры в интервью РИА Новости.
«Ситуация с запчастями в России улучшилась, но все еще есть проблемы с поставкой сложных узлов, которые могут занимать от 60 дней до полугода», — отметил директор по продажам автомобилей с пробегом в ГК «Автодом» Владимир Желобов.
Он также подчеркнул, что стоимость уникальных деталей зависит от валютных курсов и с начала 2022 года увеличилась в два раза. Учитывая рост курсов основных мировых валют по отношению к рублю, нет предпосылок для снижения стоимости комплектующих в России, добавил топ-менеджер.
«На рынке все еще сохраняется небольшой дефицит запчастей, но неразрешимых проблем сейчас нет. Основной ассортимент деталей для обслуживания и ремонта все еще доступен у дилеров. Даже если некоторых позиций не хватает, сроки их поставок находятся в разумных пределах, в среднем несколько дней», — рассказал директор по маркетингу в АГ «Авилон» Андрей Каменский.
С начала 2022 года многие зарубежные автопроизводители (за исключением китайских) прекратили экспорт автомобилей и запчастей в Россию, однако многие из них были включены в список параллельного импорта. Таким образом, дилеры установили поставки через третьи страны.