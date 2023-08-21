Дилеры оценили ситуацию с доступностью запчастей для иномарок в РФ

«На рынке все еще сохраняется небольшой дефицит запчастей, но неразрешимых проблем сейчас нет. Основной ассортимент деталей для обслуживания и ремонта все еще доступен у дилеров. Даже если некоторых позиций не хватает, сроки их поставок находятся в разумных пределах, в среднем несколько дней», — рассказал директор по маркетингу в АГ «Авилон» Андрей Каменский.