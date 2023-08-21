Раскрыты характеристики первого премиум-седана Exeed

Выяснились характеристики первого седана Exeed, ожидаемого в России. Минпромторг Китайской Народной Республики раскрыл подробности об электромобиле на новой платформе E0X. Сертифицированы модификации с задним и полным приводом, пневмоподвеской, 800-вольтовой электросистемой и полноуправляемым шасси. Ёмкость тяговой батареи не известна, но снаряжённая масса составит от 1870 до 2100 килограммов, а расчётный запас хода — до 700 километров.

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Длина/ширина/высота базового Exeed Sterra ES равны соответственно 4945/1978/1480 миллиметрам, колёсная база — 3000 миллиметров. С пневмоподвеской высота уменьшится на 13 миллиметров. По габаритам новинка премиум-бренда Chery сравнима с BMW 5-Series прошлого поколения G30. Предусмотрены колёсные диски диаметром 19, 20 или 21 дюйм.

Минпромторг КНР / Autohome.com.cn

Базовый Sterra ES заднеприводный, а электродвигатель развивает 252 лошадиные силы. Опция — форсированный до 313 лошадиных сил вариант. На вершине линейки двухмоторный электромобиль с полным приводом и пиковой отдачей 480 лошадиных сил. Под днищем расположены китайские батареи фирмы CATL: базовым седанам положена литий-железо-фосфатная, опционально — гибридный аккумулятор с никель-кобальтово-марганцевыми ячейками.