Новый восьмиколёсный вездеход «Бурлак» показали на видео

Прототип с колёсной формулой 8х8 предназначен для работы в сложных условиях в арктической зоне. Грузоподъёмность восьмиколёсного вездехода «Бурлак» — пять тонн, при этом колёса высотой 1800 миллиметров практически не оказывают давления на грунт. Дорожный просвет до 800 миллиметров и полный привод обеспечивают снегоболотоходу выдающуюся проходимость.

Длина/ширина/высота восьмиколёсного «Бурлака» равны соответственно 9600/2950/3550 миллиметрам, снаряжённая масса — восемь тонн. Салон рассчитан на девятерых, причём всё приспособлено для автономного проживания в формате автодома: есть отопитель, кондиционер, бытовые розетки, рундуки, кухня и санузел.

«Бурлак» в восьмиколёсном варианте способен поддерживать крейсерскую скорость 70 километров в час. Ёмкость топливных баков позволяет проехать от 2000 до 2500 километров без дозаправки. О двигателе создатели умолчали, но шестиколёсный «Бурлак» оснащался американским турбодизелем Cummins ISF 2.8 (150 сил, 360 Нм) и 5-ступенчатой «механикой».