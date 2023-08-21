Власти одобрили использование в такси российских автомобилей
В Госсовете России поддержали законопроект, который даст Правительству РФ право требовать от бизнесменов использовать для работы в такси автомобили российского производства. Об этом сообщают vedomosti.ru.
«Комиссия по транспорту Государственного совета России поддержала внесение в законодательство изменений, дающих правительству право требовать локализации автомобилей для легкового такси», — говорится в протоколе комиссии.
Отмечается, что введение нового правила увеличит спрос на автомобили российского производства.
С предложением устанавливать требования к уровню локализации машин, используемых в качестве такси, в январе этого года выступил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, введение обязательных требований по локализации такси обеспечит в будущем рынок сбыта со стабильным спросом для отечественных автопроизводителей в 100-200 тыс. машин ежегодно.
Ранее ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) выступила против введения в России требований к таксомоторным компаниям об обязательной покупке автомобилей отечественной сборки.