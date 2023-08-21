Кроссовер Kaiyi X3 Pro добрался до России. Сколько он стоит
Один из частников привез в Россию кроссовер Kaiyi X3 Pro. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 2 407 000 рублей.
В объявлении говорится, что в оснащение машины входят кожаный салон со ставками, панорамная крыша, электропривод передних сидений, круговой обзор 360 градусов, бесключевой доступ, литые диски R17, контроль полосы, мультируль, центральный замок, усилитель руля.
Под капотом кроссовера установлен турбомотор 1,5 литра мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. У X3 Pro передний привод.
Напомним, что официально продажи кроссовера Kaiyi X3 Pro (как и Kaiyi X3) должны были начаться еще весной этого года, но этого так и не произошло. Директор бренда "Авилон Kaiyi" Илья Петров ранее рассказал "Российской газете", что автомобили должны появиться в шоу-румах в начале сентября.