Кроссовер Kaiyi X3 Pro добрался до России

Один из частников привез в Россию кроссовер Kaiyi X3 Pro. Как выяснила "Российская газета", за автомобиль 2023 года без пробега просят 2 407 000 рублей.

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В объявлении говорится, что в оснащение машины входят кожаный салон со ставками, панорамная крыша, электропривод передних сидений, круговой обзор 360 градусов, бесключевой доступ, литые диски R17, контроль полосы, мультируль, центральный замок, усилитель руля.

Под капотом кроссовера установлен турбомотор 1,5 литра мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. У X3 Pro передний привод.