Автобренд Haval представил внедорожник H5

Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый внедорожник Haval H5 будет предлагаться с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.