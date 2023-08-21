Автобренд Haval представил внедорожник H5
Внедорожник Haval H5 нового поколения представлен в Китае. Об этом сообщает autohome.com.cn. Цена базовой версии автомобиля составит 150 тыс. юаней (2 млн рублей).
Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.
В Китае новый внедорожник Haval H5 будет предлагаться с двумя двухлитровыми двигателями. Первый – бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй – 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным.
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