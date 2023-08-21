Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Создатель КАМАЗа Лев Борисович Васильев умер на 99-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Татарстана в России.

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Бывший фронтовик руководил предприятием в течение 12 лет. Он построил автогигант с нуля. Привлекая в Набережные Челны лучших специалистов со всей страны, Лев Васильев создал уникальный кадровый потенциал завода.

Он вернулся домой в Москву Героем Социалистического Труда, с орденом Ленина и Золотой звездой «Серп и молот».

Лев Васильев занимал пост генерального директора завода «Москвич», участвовал в создании его первых автомобилей. Возглавлял Министерство машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.