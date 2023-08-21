В столице показали новый «Москвич 6»

На транспортной выставке «Станция Манеж», которая проходит в рамках Московского урбанистического форума, показали лифтбек «Москвич 6». Об этом сообщает «Авторевю».

Отмечается, что машина стоит за ограждением, а стекла затонированы наглухо, и на просьбу показать интерьер стендисты отвечают категорическим отказом. О том, когда будет официальная презентация автомобиля, не сообщается.

На российском рынке модель «Москвич 6» будет продаваться в трех комплектациях. Начальная версия получит 136-сильный двигатель, в более дорогих версиях мощность мотора составит 174 л.с.

Модель представляет собой копию китайского лифтбэка JAC A5 Plus, в КНР базовой комплектации автомобиль стоит 65,8 тыс. юаней (850 тыс. рублей).