Lotus выпустит гоночный автомобиль по чертежам полувековой давности

Гоночная машина в ретростиле Type 66 была представлена компанией Lotus на Автомобильной неделе в Монтерее, сообщает Auto.ru.

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Основой для машины послужили архивные чертежи полувековой давности. Отмечается, что данная модель должна была выступать в североамериканской серии Can-Am в 1970 году, однако ее так и не построили.

Сейчас на рынок готовятся ввести 10 экземпляров Type 66. Она будет продаваться по цене в более чем 1 млн фунтов (1,27 млн долларов) за единицу.

Lotus Type 66 дали шасси из экструдированных алюминиевых профилей и сотовидных алюминиевых панелей с клеевыми соединениями.

Машину наделили шестидесятым двигателем V8, который развивает свыше 830 л.с. и 746 Нм. Он сочетается с современной гоночной секвентальной коробкой.

Кроме того, модель получила разные системы, в частности anti-stall (предотвращение остановки двигателя) и гоночную АБС.