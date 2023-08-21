Mercedes-Benz отзывает более 160 тысяч автомобилей в США

Mercedes-Benz начал широкомасштабную кампанию по отзыву автомобилей в США, которая охватывает десятки легковых автомобилей и модификаций, а также несколько фургонов Sprinter и Metris/Vito. Неисправный топливный насос, установленный более чем в 160 000 авто, может сломаться, что увеличивает риск дорожно-транспортного происшествия.

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Судя по всему, одна из деталей насоса изготовлена из материала, не вполне соответствующего требованиям безопасности. Со временем крыльчатка может деформироваться и начать царапать корпус насоса, что приведет к аварийному отключению насоса и внезапной потере крутящего момента.

Отзыв охватывает 143 551 легкий легковой автомобиль, собранный с лета 2021 года по осень 2022 года. В список входят различные модели C-, E- и G-класса, GLC, GLE, Maybach S-Class и GLS, а также некоторые спортивные автомобили AMG.