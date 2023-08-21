22 августа в Москве перекроют ряд центральных улиц

Как сообщает ЦОДД Москвы, ограничения вводятся в районе Хамовников. Связаны они с проведением праздничного концерта.

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Движение полностью закроют с 8:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 17:00 до окончания мероприятия в Проектируемом проезде №2309, на улицах Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строение 1 по Комсомольскому проспекту.

Также 21 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений.