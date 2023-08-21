Марка Chery представила компактный кроссовер Chery Tansuo 06

Chery Tansuo 06 получил затемненные оконные рамы, колесные арки и красные суппорта. На передней панели большая прямоугольная решетка с логотипом Chery. Сзади большой бампер, новые фары, объединенные светодиодной лентой, и две выхлопные трубы, встроенные в бампер. Интерьер выполнен в простом стиле и оснащен большим вертикальным 13,2-дюймовым ЖК-экраном, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и большим рычагом переключения передач. Компьютерная система основана на Qualcomm Snapdragon 8155. Доступен Advanced Driver Assistance Level 2.5 с 23 функциями.