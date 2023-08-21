Марка Chery представила компактный кроссовер Chery Tansuo 06

Марка Chery представила новый кроссовер Chery Tansuo 06
Китайский бренд официально открыл предварительные продажи своего нового компактного кроссовера под названием Chery Tansuo 06.
Chery Tansuo 06 получил затемненные оконные рамы, колесные арки и красные суппорта. На передней панели большая прямоугольная решетка с логотипом Chery. Сзади большой бампер, новые фары, объединенные светодиодной лентой, и две выхлопные трубы, встроенные в бампер. Интерьер выполнен в простом стиле и оснащен большим вертикальным 13,2-дюймовым ЖК-экраном, цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и большим рычагом переключения передач. Компьютерная система основана на Qualcomm Snapdragon 8155. Доступен Advanced Driver Assistance Level 2.5 с 23 функциями.
Автомобиль оснащен двигателем объемом 1,6 литра мощностью 197 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 290 Нм с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.