Dongfeng локализует компоненты для АвтоВАЗа и "Кама". Об этом в беседе с Telegram-каналом No Limits сообщил менеджер отдела общего администрирования Dongfeng Линлон Зоу. О каких именно комплектующих идёт речь, представитель китайской компании не уточнил.

© Российская Газета

Источник пишет, что "сборка должна начаться в 2024 году", однако не совсем понятно, о чём идёт речь. Не исключено, что имеется в виду начало процесса локализации, а не конкретно выпуск машин с локализованными компонентами. Напомним, серийный выпуск электромобиля Atom, который разрабатывается "Камой" запланирован только на 2025 год.

В рамках открывшейся в Москве выставки MIMS Автомеханика Dongfeng презентует роботизированную 6-ступенчатую трансмиссию, гибрид на базе полуторалитрового ДВС, а также двигатель и коробку передач для грузовиков.