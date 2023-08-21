Dongfeng локализует компоненты для АвтоВАЗа и "Кама"
Dongfeng локализует компоненты для АвтоВАЗа и "Кама". Об этом в беседе с Telegram-каналом No Limits сообщил менеджер отдела общего администрирования Dongfeng Линлон Зоу. О каких именно комплектующих идёт речь, представитель китайской компании не уточнил.
Источник пишет, что "сборка должна начаться в 2024 году", однако не совсем понятно, о чём идёт речь. Не исключено, что имеется в виду начало процесса локализации, а не конкретно выпуск машин с локализованными компонентами. Напомним, серийный выпуск электромобиля Atom, который разрабатывается "Камой" запланирован только на 2025 год.
В рамках открывшейся в Москве выставки MIMS Автомеханика Dongfeng презентует роботизированную 6-ступенчатую трансмиссию, гибрид на базе полуторалитрового ДВС, а также двигатель и коробку передач для грузовиков.
Компания Dongfeng представлена в России с собственным модельным рядом, последними новинками стали седан Aeolus Shine Max и пикап DF6. Также Dongfeng выступила поставщиком готовых решений для российского бренда Evolute, который выпускает китайские седаны и кроссоверы на липецком заводе "Моторинвест".