Названы сроки появления кроссовера Aito M7 с автопилотом

Кроссовер Aito M7, оборудованный автопилотом, будет представлен в Китае в сентябре 2023 года. Об этом сообщает autohome.com.cn.

От обычной версии Aito M7 автомобиль с автопилотом отличается лидаром, размещенным на крыше над лобовым стеклом. Еще два лидара встроены в крылья. Эти датчики, а также мощная вычислительная платформа, обеспечат работу функций системы автономного вождения Huawei ADS 2.0 в любое время и при любой дорожной обстановке.