Dongfeng начнет выпускать автокомпонентов для АвтоВАЗа в 2024 году

Dongfeng ведет переговоры о сотрудничестве с АвтоВАЗом и проектом «Кама»
Китайский автомобильный концерн Dongfeng ведет переговоры о сотрудничестве с «АвтоВАЗом» и российским стартапом Кама. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.
Как рассказал каналу на выставке MIMS Автомеханика менеджер отдела общего администрирования Dongfeng Линлон Зоу, локализация компонентов для «АвтоВАЗа» и проекта Кама должна начаться в 2024 году. Собеседник не сообщил о каких именно комплектующих идет речь.
На выставке Dongfeng представила роботизированную шестиступенчатую трансмиссию и гибридный силовой агрегат объемом 1.5 л., а также мотор и коробку для грузовиков.
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