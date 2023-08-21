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Dongfeng ведет переговоры о сотрудничестве с АвтоВАЗом и проектом «Кама»

Китайский автомобильный концерн Dongfeng ведет переговоры о сотрудничестве с «АвтоВАЗом» и российским стартапом Кама. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

Dongfeng начнет выпускать автокомпонентов для АвтоВАЗа в 2024 году
© ОАО Заволжский моторный завод

Как рассказал каналу на выставке MIMS Автомеханика менеджер отдела общего администрирования Dongfeng Линлон Зоу, локализация компонентов для «АвтоВАЗа» и проекта Кама должна начаться в 2024 году. Собеседник не сообщил о каких именно комплектующих идет речь.

На выставке Dongfeng представила роботизированную шестиступенчатую трансмиссию и гибридный силовой агрегат объемом 1.5 л., а также мотор и коробку для грузовиков.

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