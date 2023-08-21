BAIC представила новое поколение рамного внедорожника BJ40

Концерн BAIC представил новое поколение внедорожника Beijing BJ40. Как сообщает Autohome, модель сохранила исходные концепцию и силовой агрегат, но получила новую внешность и интерьер.

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Новый автомобиль на 145 миллиметров длиннее, на 15 шире и на 24 миллиметра выше своего предшественника: габариты составляют 4790х1940х1895 мм при колёсной базе 2760 мм. Однако основа машины не изменилась — это все та же рама с независимой подвеской спереди и мостом сзади.

Машина дебютировала с цельнометаллическим кузовом. Обзаведясь самобытной внешностью с угловатыми обводами кузова BJ40 перестал быть похожим на Jeep Wrangler. Пока неизвестно, появится ли у внедорожника модификация со съемной крышей — она имеется у предыдущего поколения модели. В потолке новинки есть панорамное окно, а дверь багажника разделена на две части — он открывается вверх и в сторону.

В салоне разместились сразу три дисплея — цифровые приборы и два медиаэкрана. Управление трансмиссией осуществляется при помощи качающихся клавиш и поворотного переключателя в центральном тоннеле. В оснащение также войдут кресла с вентиляцией, двухзонный климат-контроль и камеры кругового обзора.

Пока у BJ40 заявлен только 2,0-литровый турбомотор на 234 л.с., который будет работать в паре с «автоматом», жестко подключаемым полным приводом и понижающей передачей. Также доступны блокировки обоих межколесных дифференциалов.