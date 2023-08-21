«Автотор» запустит производство двигателей «шесть в одном»

Калининградский «Автотор» собирается запустить производство нового силового агрегата. Об этом заявил в интервью телеканалу «Каскад» главный акционер предприятия Владимир Щербаков, передает Auto.ru.

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Он подчеркнул, что мотор разработали по концепции «шесть в одном» и он может применяться не только на автомобилях.

Отмечается, что новое семейство двигателей будет состоять из трех типов моторов — по терминологии Щербакова, стандартный, «три в одном» и «шесть в одном».

Вес силового агрегата в сборе составляет около 70 килограммов, отметил Щербаков. При этом масса применяемых на Lada моторов вместе с коробкой передач составляет порядка 200 килограммов.

Компактность двигателя должна сделать автомобили легче и экономичнее, подчеркнул Щербаков.