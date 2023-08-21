«Автотор» запустит производство двигателей «шесть в одном»
Калининградский «Автотор» собирается запустить производство нового силового агрегата. Об этом заявил в интервью телеканалу «Каскад» главный акционер предприятия Владимир Щербаков, передает Auto.ru.
Он подчеркнул, что мотор разработали по концепции «шесть в одном» и он может применяться не только на автомобилях.
Отмечается, что новое семейство двигателей будет состоять из трех типов моторов — по терминологии Щербакова, стандартный, «три в одном» и «шесть в одном».
Вес силового агрегата в сборе составляет около 70 килограммов, отметил Щербаков. При этом масса применяемых на Lada моторов вместе с коробкой передач составляет порядка 200 килограммов.
Компактность двигателя должна сделать автомобили легче и экономичнее, подчеркнул Щербаков.
Ранее журнал Auto.ru писал, что «Автотор» нашел нового партнера для организации выпуска электромобилей и электромоторов. Речь идет о компании Shanhai Nuoang Automobile Technology. На предприятии в Калининграде организуют производство автомобилей с разными типами силовых установок. Завод займется выпуском электромобилей, а также гибридных и газомоторных автомобилей.