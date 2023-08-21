Сколько денег россияне тратят на содержание автомобилей

По данным сервиса для покупки и продажи автомобилей СберАвто и аналитиков Чек Индекс, которые оценили регулярные затраты россиян за первое полугодие 2023 года, в автосервисах водители в среднем оставляли 4899 рублей. Это на 13 процентов выше, чем за тот же период прошлого года, хотя общее число покупок в сервисах упало на 11 процентов. В целом россияне продолжают беречь машины, чтобы продлить срок их эксплуатации, отмечают эксперты.

Количество покупок на автозаправочных станциях за январь-июнь 2023 года выросло на 12 процентов в сравнении с первым полугодием 2022-го. Средний чек составил 980, увеличившись на девять процентов. В автомойки россияне тоже заезжают чаще на 13 процентов, оставляя там в среднем по 955 рублей (плюс восемь процентов).

Что касается страховки, то ОСАГО в нынешнем году обходится российским автомобилистом в среднем в 8600 рублей, а каско — в 35 тысяч рублей. Большинство (63 процента) водителей приобретают только обязательную «автогражданку», 30 процентов оформляют и каско, а еще семь процентов добавляют GAP — гарантию сохранности стоимости, увеличивающую выплаты до первоначальной или рыночной цены машины.

Чаще всего каско оформляют в Москве (56 процентов всех полисов), Санкт-Петербурге (шесть процентов) и Казани (три процента) на Kia, Exeed и BMW. Страхуемые автомобили все старше: сейчас их средний возраст — шесть лет.