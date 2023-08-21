Россияне не пользуются сервисами помощи на дороге, хотя считают их полезными

Подавляющее большинство российских автомобилистов считают полезными дополнительные сервисы помощи на дороге. Однако пользуется подобными сервисами пока лишь каждый шестой водитель. Таковы результаты опроса, проведенного "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие").

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Как говорится в исследовании (есть в распоряжении "Российской газеты"), более 80% автолюбителей не пользуются дополнительными сервисами помощи на дороге: 20% надеются на свои силы, 39% уповают на полис ОСАГО при возникновении проблем на дороге, еще 22% - на полисы ОСАГО и каско. Из тех 18%, которые пользуются подобными сервисами, 13% используют бесплатные предложения автодилеров и лишь 5% оформляют соответствующие дополнительные платные услуги.

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Чаще других используют дополнительные сервисы помощи на дороге самые молодые автомобилисты в возрасте 18-25 лет (25%), жители Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по 24%). Реже всего делают это автолюбители во возрастной категории 56+ (14%) и жители Приволжского федерального округа (14%). Женщины пользуются такими сервисами несколько чаще, чем мужчины: 21% против 17%.

Интересно, что при этом 94% опрошенных считают, что водителям нужны сервисы помощи на дороге: 84% аргументируют это тем, что непредвиденные обстоятельства никто не отменял, 10% - как подспорье для неопытных автомобилистов. Только 6% не видят необходимости в подобных комплексных сервисах: 3% рассчитывают на помощь других водителей в случае непредвиденных обстоятельств, еще 3% - на решение проблемы на месте или после вызова эвакуатора.

Чаще всего автомобилисты готовы просить помощи на дороге (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа), если сломалась машина (73%) и требуется эвакуация автомобиля (71%). Если закончилось топливо, за помощью готовы обратиться 45%, при разряженном аккумуляторе - 44%, в случае прокола колеса на дороге - 35%, если заблокировались двери - 27%. За технической консультацией на дороге обратились бы 22%, за юридической в случае ДТП - 17%. Только 1% уверенно заявили, что решат любую проблему на дороге сами, причем это были только мужчины, никто из опрошенных женщин не дал такого ответа.

А вот 68% автомобилистов в случае возникновения проблем в пути (открытый вопрос) попросят о помощи водителей на трассе, 59% обратятся к друзьям, 52% - к родственникам, 31% - к ГИБДД, столько же воспользуются консьерж-сервисом или иными сервисами помощи на дороге. К помощи инспекторов ГИБДД согласились бы обратиться 39% жителей Москвы и Московской области и только 12% - на Дальнем Востоке. Женщины чаще мужчин готовы воспользоваться помощью родственников - 57% против 47%. В свою очередь, мужчины чаще, чем женщины, готовы просить о помощи на дороге друзей: 63% против 56%.

При этом 30% согласны заплатить за комплексный сервис, который решит все вопросы с возможными трудностями на дороге, не более 2,5 тыс. рублей в год, еще 30% - от 2,5 до 5 тыс. рублей. 16% не против потратить на эти цели 5-10 тыс. рублей в год, 6% - 10-20 тыс. рублей, 2% - 20-30 тыс. рублей и еще 2% - свыше 30 тыс. рублей в год. А 14% не готовы в принципе платить за подобный сервис. Чаще всего так отвечали автолюбители в старшей возрастной категории 56-65 лет и жители Приволжского федерального округа (по 18%). Среди мужчин "отказников" больше, чем среди женщин: 16% против 11%.