Кабриолет Volkswagen T-Roc обогнал по продажам Mazda MX-5

Как сообщает Automotive News со ссылкой на данные Dataforce, лидером сегмента кабриолетов на европейском рынке по итогам семи месяцев 2023 года оказался Volkswagen T-Roc — кроссовер со складной крышей, который продается уже четыре года. По объемам реализации вседорожник неожиданно обогнал Mazda MX-5 Miata и Alpine A110.

© Volkswagen

Открытая версия T-Roс дебютировала в 2019 году как «первый кроссовер-кабриолет в компактном классе» и единственный кабриолет Volkswagen в актуальной модельной линейке. В ходе превращения из обычного кроссовера в кабриолет T-Roc лишился задних дверей и обзавелся тканевой складкой крышей на четырех поперечинах, которую можно опустить и поднять за 30 секунд на скорости до 30 километров в час. В 2021-м модель подвергли рестайлингу, в ходе которого был пересмотрен дизайн оптики, увеличен размер экрана мультимедийной системы и расширен список опций.

Западные журналисты скептически относились к рыночным перспективам кроссовера с открытым верхом, однако в 2023 году продажи T-Roc Сabrio пошли вверх и модель возглавила сегмент двухдверных кабриолетов, обогнав Mazda MX-5. Так, за семь месяцев 2023 года европейцы купили 8732 экземпляра T-Roc Сabrio, что на 9,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. За то же время Mazda MX-5 разошлась в Европе в количестве 4570 штук, продемонстрировав рост продаж на 53,9 процента. Замыкает тройку лидеров A110 с показателем 2155 реализованных машин (+16,8 процента).

Производство T-Roc Сabrio налажено на заводе Volkswagen в Германии, в то время как стандартный T-Roc собирают в Португалии. T-Roc Сabrio — единственный кроссовер с откидной крышей на рынке с того момента, как Land Rover снял с конвейера кабриолет Range Rover Evoque Convertible.