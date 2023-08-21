Новое купе Mercedes-AMG GT получило второй ряд сидений и полный привод уже в базе

Двухдверка немецкой марки представляет собой «закрытую» версию актуального кабриолета Mercedes-AMG SL.

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Mercedes-AMG GT в 2014 году пришёл на смену купе SLS AMG, которое присутствовало на рынке с 2010 по 2014 годы. Производство серийной модели GT было прекращено в конце 2021-го. О том, что у спорткара будет преемник, стало известно давно, ранее прототипы новой двухдверки попадались фотошпионам в ходе дорожных тестов. Теперь Mercedes-AMG GT следующего поколения представлен официально, презентация прошла в рамках Monterey Car Week.

На фото: Mercedes-AMG GT нового поколения

По сути, новое купе Mercedes-AMG GT представляет собой «закрытую» версию нынешнего кабриолета Mercedes-AMG SL, который был представлен осенью 2021 года. Хотя отличия у этих моделей всё же есть, в том числе и во внешности (помимо очевидного – жёсткого верха вместо складной тканевой крыши). По сравнению с предшественником, у новинки переработаны все детали кузова, в том числе капот и передние крылья.

У нового купе GT крупная фирменная решётка радиатора Panamericana, которую визуально расширяет вставка из чёрного глянцевого пластика. Ещё модель получила «раскосую» головную оптику несколько иной формы с прерывистой полосой ходовых огней в верхней части. Иначе оформлены центральный и боковые воздухозаборники в нижней части переднего бампера. Размер колёсных дисков – либо 20, либо 21 дюйм. Задние фонари теперь имеют рисунок в виде прерывистой полосы, кроме того, они соединены тонкой перемычкой, которая расположена под активным задним спойлером.

Габаритная длина Mercedes-AMG GT составляет 4728 мм (на 182 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1984 мм (на 45 мм больше), а высота – 1354 мм (66 мм больше); расстояние между осями увеличилось на 70 мм до 2700 мм. У стандартной версии модели салон рассчитан на водителя и пассажира, а в качестве опции предлагается второй ряд сидений ещё для двоих пассажиров (ростом не выше 1,5 метра). Объём багажника четырёхместного купе составляет 321 литр (на 156 литров больше, чем у предшественника), а со сложенными спинками он равен 675 литров.

Салон такой же, как у кабриолета Mercedes-AMG SL. На передней панели расположен виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма. Модель получила фирменную мультимедийную систему с центральным тачскрином диагональю 11,9 дюйма, который регулируется по углу наклона в диапазоне от 12 до 32 градусов.

Раньше Mercedes-AMG GT был исключительно заднеприводным, а купе нового поколения получило систему полного привода 4Matic+ (с многодисковой муфтой подключения передней оси и электронноуправляемой блокировкой заднего дифференциала), причём уже в базе.

Представленные две версии оснащаются бензиновым 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбокомпрессорами. У стартовой версии Mercedes-AMG GT 55 отдача составляет 476 л.с., максимальный крутящий момент – 700 Нм. У топового варианта GT 63 мощность мотора равна 585 л.с. и 800 Нм. В пару предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G. На разгон с места до «сотни» исполнению GT 55 требуется 3,9 секунды, а GT 63 – 3,2 секунды. Максимальная скорость равна 295 и 315 км/ч соответственно. Позже появятся версии и с другой «начинкой».