Lada Niva получит новый двигатель

«На заводском полигоне близ села Сосновка в настоящее время проходят тесты две такие машины, визуально они ничем не отличаются от стоковых. Все изменения в моторном отсеке в плане кронштейнов для крепежа агрегата выполнялись в ручном режиме в комплексе сварки», — говорится в сообщении.