Минивэн ID.Buzz станет домом на колесах благодаря новому специальному набору

Для электровэна ID.Buzz был разработан специальный набор аксессуаров под названием Ququq Bus Box 4. Установив его, можно будет проводить время в машине долгое время, передает Auto.ru.

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Разработкой набора занимались компания Volkswagen и немецкая фирма Ququq. Это обычная коробка, которая устанавливается в багажник. При этом в ней смонтировано все необходимое для отдыха в отрыве от цивилизации.

Коробку изготовили из водоустойчивой фанеры. Благодаря удобным габаритам Ququq Bus Box 4 при раскладывании задних сидений в салоне ID.Buzz образуется ровная площадка.

Набор включает в себя матрац и постельное белье (1,95х1,25 метра). Так, внутри автомобиля можно организовать спальное место.

Также предусматривается несколько выдвижных секций. В одной из них смонтировали газовую плиту с двумя горелками и ветрозащитой, в других — две 10-литровые канистры для воды, которые оснащены кранами.

Также в набор входит две чаши из нержавеющей стали, которые могут использоваться как раковины.

Предусмотрена возможность использовать один из двух холодильников ёмкостью 15 или 20 литров, однако за это придется внести дополнительно денежные средства.