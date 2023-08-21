В Белоруссии начнут выпускать кроссоверы бизнес-класса

В Белоруссии будут выпускать кроссоверы бизнес-класса, сообщил вице-премьер Петр Пархомчик Общенациональному телевидению Беларуси. По его словам, в стране в ближайшее время будет налажено производство автомобилей «еще одного китайского бренда», не имеющего отношения к Geely, которая выпускает машины на совместном предприятии «БелДжи». Название нового партнера не раскрывается, но обещаны модели более дорогой категории.

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По словам Пархомчика, неназванная китайская компания уже завезла два кроссовера на сертификацию. С сентября начнутся поставки машинокомплектов для производства, которое организуют на мощностях ныне простаивающего завода «Юнисон» по Минском.

По некоторым данным, речь может идти об автомобилях премиального китайского бренда Hongqi. Если это так, то кандидатами могут быть, к примеру, электрический кроссовер E-HS9 и внедорожник HS5, которые продаются в России.

Ранее о договоренностях с неназванными китайскими производителями рассказал первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. С одним из них уже заключен контракт, подразумевающий локальную сборку автомобилей, которые белорусская делегация оценила в ходе визита в Китай.