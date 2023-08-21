Ford Mustang из «Форсажа» пустят с молотка

На торги выставили Ford Mustang из фильма «Тройной Форсаж: токийский дрифт». Продавец утверждает, что спорткар 1967 года использовали в качестве реквизитного автомобиля. После завершения съемок машина некоторое время провела в американском музее, а затем «Мустанг» приобрел новый владелец, который привез автомобиль в Норвегию. Нынешний хозяин, купивший машину в 2011 году, проехал за рулем культового Mustang около 25 000 километров. При этом общий пробег спорткара неизвестен.

После покупки «Мустанга» нынешний владелец установил новую пятиступенчатую «механику» Tremec, модернизировал подвеску и систему рулевого управления, заменил топливный бак, а также добавил кастомизированный Х-образный выхлоп и регулируемые гоночные «ковши».

Из заводского темно-зеленого цвета спорткар перекрасили в более светлый оттенок, который дополнили белыми полосами. Кроме того, автомобиль получил хромированные бампера, противотуманные фары, светодиодные задние фонари, а также 19-дюймовые колесные диски и капот в стиле моделей Shelby.

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

Bring a Trailer

В салоне спорткара появился каркас безопасности, новая приборная панель с алюминиевой отделкой, новый селектор переключения передач и рулевое колесо, обтянутое натуральной кожей. Вместо заводского 220-сильного двигателя нынешний владелец установил 5,2-литровый V8 мощностью 300 лошадиных сил.

За исключением небольших вмятин на внутренней части дверей Mustang сохранился в отличном состоянии. В ближайшее время Ford Mustang из «Форсажа» можно будет приобрести на аукционе Bring a Trailer.