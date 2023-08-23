Из классического Porsche 911 сделали особый рестомод мощностью в 750 л.с.

Gunther Werks зарекомендовал себя как одна из ведущих компаний по созданию рестомодов из классических Porsche 911. На выставке The Quail, A Motorsports Gathering, состоявшейся в минувшие выходные, компания показала свой последний проект, известный как Touring Turbo Edition Coupe.

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Он оснащен кастомным шестицилиндровым двигателем Rothsport Racing с двумя турбокомпрессорами и рабочим объемом 4,0 литра, как и другие проекты Gunther Werks. Этот двигатель развивает невероятную мощность в 750 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Getrag. Это означает, что у рестомода на 60 л.с. больше, чем у Porsche 911 GT2 RS 991-го поколения.

Ключевое отличие Touring Turbo Edition Coupe от других проектов Gunther Werks заключается в наличии заднего спойлера типа дактейл. Оно не только выглядит круто, но и был разработан для оптимизации воздушного потока вокруг моторного отсека.

Как и в других проектах Gunther Werks, все панели кузова Touring Turbo Edition Coupe изготовлены из легкого углеродного волокна, а это означает, что он весит примерно на 230 кг меньше оригинального автомобиля.

Gunther Werks также поработал над салоном. Он оснащен легкой приборной панелью из углеродного волокна и новыми приборами, в том числе центральным тахометром красного цвета.