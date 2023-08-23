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Gunther Werks показал особый рестомод Porsche 911 Touring Turbo Edition Coupe

Gunther Werks зарекомендовал себя как одна из ведущих компаний по созданию рестомодов из классических Porsche 911. На выставке The Quail, A Motorsports Gathering, состоявшейся в минувшие выходные, компания показала свой последний проект, известный как Touring Turbo Edition Coupe.

Из классического Porsche 911 сделали особый рестомод мощностью в 750 л.с.
© Carakoom

Он оснащен кастомным шестицилиндровым двигателем Rothsport Racing с двумя турбокомпрессорами и рабочим объемом 4,0 литра, как и другие проекты Gunther Werks. Этот двигатель развивает невероятную мощность в 750 л.с. и работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач Getrag. Это означает, что у рестомода на 60 л.с. больше, чем у Porsche 911 GT2 RS 991-го поколения.

Ключевое отличие Touring Turbo Edition Coupe от других проектов Gunther Werks заключается в наличии заднего спойлера типа дактейл. Оно не только выглядит круто, но и был разработан для оптимизации воздушного потока вокруг моторного отсека.

Как и в других проектах Gunther Werks, все панели кузова Touring Turbo Edition Coupe изготовлены из легкого углеродного волокна, а это означает, что он весит примерно на 230 кг меньше оригинального автомобиля.

Gunther Werks также поработал над салоном. Он оснащен легкой приборной панелью из углеродного волокна и новыми приборами, в том числе центральным тахометром красного цвета.

Автомобиль также получил трехспицевое рулевое колесо, обшитое черной алькантарой и пару ковшеобразных сидений с карбоновой отделкой.