Прототипы электромобиля Xiaomi MS11 замечены на испытаниях в Китае. Как сообщает ресурс Xiaomiui, сразу четыре транспортных средства марки побывали в Синьцзяне — руководство бренда в это же время посещало город.

Первые лица Xiaomi могли принимать участие в испытаниях, хотя официально свою поездку в регион они приурочили к проверке потребительских качеств готовящегося к анонсу смартфона Xiaomi MIX Fold 3. Среди снимков, опубликованных гендиректором Лэй Цзюнем и президентом компании Лю Вэйбином, есть групповой портрет с транспарантом, упоминающим фирменные электромобили.

https://xiaomiui.net/

Прототипы были замечены на дорогах Синьцзяна в маскировочной пленке и драпировке. Среди них были машины как с лидаром, так и без него. Вероятно, его наличие будет зависеть от комплектации. Также на снимках можно рассмотреть жёлтые тормозные механизмы и острые грани приборной панели в салоне.

https://xiaomiui.net/