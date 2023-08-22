В Госдуме предложили отменить плату за парковку для новых российских авто

«Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%», — говорится в письме.