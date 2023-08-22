В Госдуме предложили отменить плату за парковку для новых российских авто

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой отменить плату за парковку для новых российских автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо депутата.
«Прошу вас рассмотреть инициативу о введении бесплатной парковки на три года на всех платных парковках для новых отечественных автомобилей, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50%», — говорится в письме.
По мнению Владислава Даванкова, такое нововведение поможет увеличить продажи российских автомобилей.
В июле 2023 года депутат Госдумы Гусев предложил сделать бесплатной парковку в центре Москвы ночью из-за того, что в это время суток пробок на улицах практически нет. Кроме того, депутат предложил подумать о введении шкалы оплаты парковочных мест в зависимости от дохода автомобилиста.
Ранее Владислав Даванков высказал мнение, что владельцы автомобилей должны получать СМС-уведомление о нарушении правил парковки в Москве за десять минут до эвакуации машины.