Иранские автомобили SAIPA хотят производить в России

Иранская компания SAIPA рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей в России. Об этом со ссылкой на представителей бренда пишет Autonews.ru.

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Представители компании на автомобильной выставке в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023) отметили, что для производства в России рассматриваются седаны Shahin и P90.

При этом P90 представляет собой глубокомодернизированный Renault Logan первого поколения. Организовывать выпуск автомобилей в России планируется на одной из бывших площадок Renault-Nissan, однако никаких конкретных сроков пока не называется.

Представитель SAIPA при этом обратил внимание на то, что компания имеет большой опыт возобновления производства, так как до начала санкционного давления на Иран также сотрудничала с французскими автопроизводителями.