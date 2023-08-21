Иранские автомобили SAIPA хотят производить в России
Иранская компания SAIPA рассматривает возможность организации выпуска своих автомобилей в России. Об этом со ссылкой на представителей бренда пишет Autonews.ru.
Представители компании на автомобильной выставке в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023) отметили, что для производства в России рассматриваются седаны Shahin и P90.
При этом P90 представляет собой глубокомодернизированный Renault Logan первого поколения. Организовывать выпуск автомобилей в России планируется на одной из бывших площадок Renault-Nissan, однако никаких конкретных сроков пока не называется.
Представитель SAIPA при этом обратил внимание на то, что компания имеет большой опыт возобновления производства, так как до начала санкционного давления на Иран также сотрудничала с французскими автопроизводителями.
После начала российской спецоперации на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе с российского рынка и передачи своих активов российским подразделениям или продаже другим собственникам. В мае 2022 года о своем уходе из России заявил автомобильный концерн Renault. Российские активы группы, включая долю французского концерна в АвтоВАЗе, перешли в государственную собственность с опционом обратного выкупа в течение шести лет.