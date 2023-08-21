Dongfeng привезет в Россию партию «китайских Хаммеров»

В Россию привезут лимитированную партию «китайских Хаммеров». Как стало известно «Мотору», модель M-Hero суббренда Mengshi, принадлежащего Dongfeng, появится на российском рынке официально, но в ограниченном количестве. M-Hero — это рамный внедорожник, близкий по формату и габаритам к американскому Hummer. Его топовая версия оснащена электрической установкой, состоящей из четырех электромоторов, суммарно развивающих около 1000 лошадиных сил.

© Dongfeng

У M-Hero независимая подвеска с пневмостойками и полноуправляемое шасси. На одном заряде батареи емкостью 140 киловатт-часов он проезжает более 500 километров, а с места до 100 километров в час 3,5-тонный внедорожник разгоняется за 4,2 секунды. Еще он умеет ездить боком — так называемый «режим краба» или CrabWalk, — когда все четыре колеса поворачиваются под одинаковым углом в одну сторону.

Dongfeng

Dongfeng

У M-Hero есть и гибридная модификация, в которой ДВС выступает в роли генератора — отдача установки составляет 816 лошадиных сил, а запас хода равен 825 километрам.

В Китае Mengshi M-Hero можно купить по цене от 700 тысяч до 1,6 миллиона юаней (9,1-20,8 миллиона рублей) в зависимости силовой установки и дополнительного оборудования. Какую именно версию привезут в Россию и сколько она будет стоить, пока неизвестно.