Отечественные дилеры могут получить в собственность АвтоВАЗ

Российские дилеры могут отсудить у Renault право на выкуп АвтоВАЗа
Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) подала в суд на компанию Renault. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава РОАД Алексей Подщеколдин. По его словам, уже зарегистрирован в суде иск о возмещении ущерба из-за финансовых потерь, понесенных дилерами в связи с уходом Renault с российского рынка. Предполагается, что дилеры будут претендовать на собственность Renault в России.
«В Renault при уходе с рынка оставили за собой право выкупа доли у «АвтоВАЗа» за 1 рубль. Вот мы и будем претендовать в иске на компенсацию, в том числе и на этот рубль», — сказал Алексей Подщеколдин.
Renault приостановила деятельность в России в марте 2022 года. Во второй половине мая Минпромторг заявил, что российские активы группы Renault перешли в госсобственность. Ценные бумаги завода «Рено Россия» получил город Москва, доля Renault в «АвтоВАЗе» перешла институту НАМИ (подведомственный Минпромторгу). Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что передача активов автопроизводителя государству оформлена как «сделка за рубль» с правом на обратный выкуп.
Чистый убыток Renault от прекращения работы в России составил €2,3 млрд.