В России предложили льготу для владельцев новых отечественных авто

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») выступил за отмену платы за парковку для новых отечественных машин. Соответствующее обращение он направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает агентство «Прайм».

Под такую меру, как уточнил парламентарий, должны подпадать автомобили, у производителей которых вклад иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов.

Вице-спикер Госдумы считает необходимым закрепить указанную льготу на законодательном уровне в случае получения одобрения.

Он напомнил о том, что за границей владельцы некоторых машин могут бесплатно парковаться и ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. В частности, речь идет о Германии и Франции, указал Даванков.

Сейчас важно «сделать наши автомобили привлекательными», считает вице-спикер Госдумы. При этом, по его словам, сейчас не так много стимулов у людей для покупки отечественных автомобилей из-за достаточно высоких цен.

«Я предлагаю такой стимул создать. Просто и понятно: купил российское авто – три года паркуешься бесплатно», – указал Даванков.