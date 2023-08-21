Китайская BAW показала гибридный внедорожник для выездов на природу

BAW представила внедорожник для любителей бывать на природе
Компания BAW представила внедорожник для любителей бывать на природе. Модель Jishi 01 получит трехрядный салон, богатое оснащение, среди которого есть даже развлекательная система для сидящих сзади, и силовую установку последовательного типа, где колеса вращают электромоторы и «турбочетверка» 1.5 служит для зарядки аккумулятора. По неофициальным данным, у Jishi 01 будет специальный режим для кемпинга, а суммарная дальность хода превысит 1100 километров.
Китайская фирма BAW (Beijing Automobile Works), которая ранее была подразделением BAIC, опубликовала фотографии гибридного внедорожника Jishi 01. Дебютная модель бренда будет полностью рассекречена 22 августа, так что пока информации не так много. По всей видимости, модель адресуют любителя поездок на природы. Ну а уникальным товарным преимуществом «01-го» станет внушительный запас хода — 1115 километров.
Силовая установка Jishi 01 будет включать бензиновую «турбочетверку» 1.5 (152 л.с.), выступающую в роли генератора для зарядки тягового аккумулятора емкостью 56 киловатт-часов. В движение внедорожник приводят электромоторы: спереди мощностью 204 лошадиные силы, сзади — 272. На чистой электротяге машина проезжает около 235 километров. В салоне — шесть либо семь мест, площадка для одновременной беспроводной зарядки двух смартфонов и «телевизор» для задних пассажиров.
Поскольку Jishi 01 позиционируется как машины для приключений, с помощью аксессуаров его можно будет превратить в дом на колесах. Судя по рекламному ролику, покупателям предложат багажник на крышу, тент, надувную кровать, боксы для еды и напитков, а также походную кухню. Что интересно, кухня будет встроена в багажную дверь: туда вмонтируют диспенсер для воды и откидную секцию c электрической варочной панелью. В китайской соцсети Weibo также пишут, что Jishi 01 будет и специальный режим кемпинга — но подробностей о нём пока нет.