Китайская BAW показала гибридный внедорожник для выездов на природу

Компания BAW представила внедорожник для любителей бывать на природе. Модель Jishi 01 получит трехрядный салон, богатое оснащение, среди которого есть даже развлекательная система для сидящих сзади, и силовую установку последовательного типа, где колеса вращают электромоторы и «турбочетверка» 1.5 служит для зарядки аккумулятора. По неофициальным данным, у Jishi 01 будет специальный режим для кемпинга, а суммарная дальность хода превысит 1100 километров.

© BAW

Китайская фирма BAW (Beijing Automobile Works), которая ранее была подразделением BAIC, опубликовала фотографии гибридного внедорожника Jishi 01. Дебютная модель бренда будет полностью рассекречена 22 августа, так что пока информации не так много. По всей видимости, модель адресуют любителя поездок на природы. Ну а уникальным товарным преимуществом «01-го» станет внушительный запас хода — 1115 километров.

BAW

BAW

BAW

BAW

BAW

BAW

BAW

Силовая установка Jishi 01 будет включать бензиновую «турбочетверку» 1.5 (152 л.с.), выступающую в роли генератора для зарядки тягового аккумулятора емкостью 56 киловатт-часов. В движение внедорожник приводят электромоторы: спереди мощностью 204 лошадиные силы, сзади — 272. На чистой электротяге машина проезжает около 235 километров. В салоне — шесть либо семь мест, площадка для одновременной беспроводной зарядки двух смартфонов и «телевизор» для задних пассажиров.