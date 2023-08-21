Назван самый ликвидный премиальный автомобиль с пробегом в России
Наиболее ликвидный пятилетний автомобиль премиум-сегмента на российском вторичном рынке - немецкий спорткар Porsche Boxster.
Индекс остаточной цены машины, приобретенной в I полугодии 2018-го, составил 156,1%, сообщает «Автостат».
Эксперты отмечают, что вторую строчку по ликвидности на российской «вторичке» занимает внедорожник Mercedes-Benz G-Класса. Индекс остаточной стоимости для такого подержанного авто составил 132,3%.
На третьей строчке расположился внедорожник Lexus LX (коэффициент 131,9%).
Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач - самый ликвидный трехлетний кроссовер. Рейтинг остаточной стоимости машины составляет 152,9%.
Так, через три года после приобретения машину можно продать по цене в полтора раза выше той, за которую она была куплена. Вторую строчку занял Chery Tiggo 4 (144%), третью - кроссовер Geely Coolray с 1,5-литровым мотором и автоматической коробкой передач (140,4%).