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Назван самый ликвидный премиальный автомобиль с пробегом в России

Наиболее ликвидный пятилетний автомобиль премиум-сегмента на российском вторичном рынке - немецкий спорткар Porsche Boxster.

Индекс остаточной цены машины, приобретенной в I полугодии 2018-го, составил 156,1%, сообщает «Автостат».

Эксперты отмечают, что вторую строчку по ликвидности на российской «вторичке» занимает внедорожник Mercedes-Benz G-Класса. Индекс остаточной стоимости для такого подержанного авто составил 132,3%.

На третьей строчке расположился внедорожник Lexus LX (коэффициент 131,9%).

Ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщило, что Changan CS35 Plus с двигателем 1,6 л и механической коробкой передач - самый ликвидный трехлетний кроссовер. Рейтинг остаточной стоимости машины составляет 152,9%.

Так, через три года после приобретения машину можно продать по цене в полтора раза выше той, за которую она была куплена. Вторую строчку занял Chery Tiggo 4 (144%), третью - кроссовер Geely Coolray с 1,5-литровым мотором и автоматической коробкой передач (140,4%).

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