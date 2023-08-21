Назван самый ликвидный премиальный автомобиль с пробегом в России

Эксперты отмечают, что вторую строчку по ликвидности на российской «вторичке» занимает внедорожник Mercedes-Benz G-Класса. Индекс остаточной стоимости для такого подержанного авто составил 132,3%.

Так, через три года после приобретения машину можно продать по цене в полтора раза выше той, за которую она была куплена. Вторую строчку занял Chery Tiggo 4 (144%), третью - кроссовер Geely Coolray с 1,5-литровым мотором и автоматической коробкой передач (140,4%).