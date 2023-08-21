«Атом» рассказал, почему выбрал задний привод для своего электрокара

Стало известно, почему российский электрокар Atom будет заднеприводным. О причинах, почему компания «Атом» выбрала для своей первой модели задний привод, а не полный, «Мотору» рассказал руководитель отдела интеграции электрокара Atom Николай Бобринский. Он перечислил недостатки полноприводной трансмиссии: высокая стоимость производства, увеличенное потребление энергии и большая масса конструкции. Электрокары с задним приводом напротив отличаются увеличенным запасом хода, более сбалансированной развесовкой и имеют ряд преимуществ в плане управления.

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Atom — это проект российских инженеров: для него с нуля разрабатываются платформа, двигатели, батареи, управляющая электроника, программное обеспечение и прочее оборудование. В самом стартапе заявляют, что электрокар станет «неотъемлемой частью удобной, стильной и технологичной жизни сообщества атомов-людей» — эту концепцию разработчики позаимствовали у Константина Циолковского.

Атом

До сих пор публике показывали лишь прототип. Известно, что первая модель Atom будет представлять собой электрический кроссовер с батареей емкостью 70 киловатт-часов и запасом хода около 500 километров. Теперь же появились подробности о приводе — он у электрокара будет задний, то есть электромотор установят на задней оси. Почему была выбрана именно такая конфигурация, объяснил руководитель отдела интеграции электрокара Atom Николай Бобринский.

По его словам, у заднего привода есть ряд преимуществ. Например, он обеспечивает лучшее распределение массы, что повышает устойчивость машины, а применение более легких и компактных деталей подвески положительно сказываются на управляемости. Кроме того, с задним приводом запас хода больше, так как энергия расходуется только на один электромотор, соответственно, электрокару реже требуется зарядка, чем если бы он был укомплектован двумя электромоторами на передней и задней осях.

Еще одно преимущество заключается в том, что заднеприводные электромобили могут оптимизировать рекуперативное торможение за счет использования электродвигателя на задних колесах. Рекуперация позволяет преобразовывать кинетическую энергию обратно в электрическую, увеличивая тем самым запас хода и повышая энергоэффективность.

Атом

Есть и менее очевидные плюсы, к которым относится радиус поворота — заднеприводный электрокар более маневренный в условиях ограниченного пространства, в частности на парковке. А еще такой электромобиль лучше приспособлен для езды по снегу и льду, так как задние колеса имеют большую площадь контакта с дорогой и обеспечивают лучшее сцепление с поверхностью. Занос же нивелируется системами контроля тяги и стабилизации.

Атом

Бобринский отмечает, что относительная простота электрических заднеприводных трансмиссий сокращает потребность в техническом обслуживании. «Меньшее количество движущихся частей и компонентов означает меньшее количество элементов, которые могут со временем износиться или потребовать обслуживания», — пояснил он. И, наконец, установка электромотора в задней части электромобиля позволяет освободить пространство в передней части машины.