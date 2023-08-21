BAIC до конца года представит в России два новых кроссовера

Китайский автопроизводитель BAIC до конца 2023 года выведет на российский рынок два новых кроссовера — X55 и X75. Об этом стало известно во время пресс-конференции бренда на выставке MIMS в Москве.

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Длина первого кроссовера составляет 4620 мм, а колесная база — 2735 мм. BAIC X55 получил бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, мощностью 188 л.с. и семиступенчатую роботизированную трансмиссию. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 7,8 с. Автомобиль оснащен камерой кругового обзора, шестью подушками безопасности, адаптивным круиз-контролем. В числе других опций — электропривод двери багажника с памятью и функцией бесконтактного открытия, двухзонный климат-контроль, охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике.