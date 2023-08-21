Останки редкой Ferrari ушли с аукциона за 1,9 миллиона долларов

Остов Ferrari 500 Mondial, выпущенный в 1954 году, был продан на аукционе RM Sotheby's за 1 875 000 долларов. Покупателя не остановило полуразрушенное состояние редкого автомобиля, пишет Auto.ru.

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Ferrari 500 Mondial Spyder был разработан в первой половине 1950-х. Ателье Pinin Farina построило 15 кузовов для 500 Mondial, 13 из которых имели тип Spider.

В качестве лота на аукционе был выставлен второй по счету Spyder с шасси № 0406 MD. Его сборка была завершена в марте 1954 года. Спорткар неоднократно участвовал в гонках, включая Mille Miglia и Targa Florio. В 1958 году автомобиль был перевезен в США, его штатный двигатель был заменен американским V8.

В начале 1960-х машина попала в аварию и частично выгорела. Spyder после этого неоднократно менял владельцев, однако ни один из них не стал вкладываться в реставрацию машины.

Последнему хозяину останки гоночной машины принадлежали с 1978 года. Они были найдены в 2004 году, после того, как ураган «Чарли» разрушил ангар, в котором хранилась коллекция автомобилей, частью которой являлся Ferrari 500 Mondial Spyder.

Аукционный дом отмечал, что машина нуждается в длительной и дорогостоящей реставрации, из оригинальных агрегатов Ferrari 500 Mondial сохранила только компоненты шасси и коробку передач.