У калининградского завода «Автотор» скопились большие складские запасы нераспроданных китайских автомобилей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Так, с начала года продажи собираемых на «Автоторе» автомобилей Kaiyi и BAIC составили менее 3 тыс. машин, однако на заводе выпустили 40 тыс. таких автомобилей.

По словам аналитиков, в корпоративные парки и для личного владения россияне выбирают автомобили других знакомых марок из Китая, которые давно присутствуют на рынке. На «Автоторе» объяснили низкие темпы продаж длительной сертификацией и отметили, что до конца года соберут 70 тыс. автомобилей.