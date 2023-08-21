Дилеры: в России улучшилась ситуация с доступностью запчастей для иномарок

Дилеры заявили, что предпосылок для снижения стоимости комплектующих для автомобилей в России пока нет

В России улучшилась ситуация с доступностью автозапчастей для иномарок, но незначительный дефицит комплектующих по-прежнему сохраняется. Особенно это касается сложных узлов – их поставка может занимать от 60 дней до полугода.

По словам директора по продажам автомобилей с пробегом ГК "Автодом" Владимира Желобова, стоимость уникальных деталей сейчас зависит от курсов валют. С начала прошлого года она выросла в два раза. И, если учесть рост курса основных валют к рублю, предпосылок для снижения стоимости комплектующих в России пока нет, пишет в понедельник, 21 августа, РИА Новости.

"Нерешаемых проблем сегодня нет. Основной объем деталей для обслуживания и ремонта по-прежнему есть в наличии у дилеров. Даже если тех или иных позиций не хватает, сроки их поставок находятся в разумных пределах – в среднем это несколько дней", – добавил директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский.