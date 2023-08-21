Флагман российской линейки бренда SWM впервые показали публике

В Москве вживую показали кроссовер SWM G05 Pro. Модель выпускают на калининградском «Автоторе», а до дилеров она доберется к концу лета. G05 Pro — это семейный автомобиль с трехрядным салоном и дорожным просветом около 170 миллиметров. Вседорожник оснащен «турбочетверкой» 1.5, а также семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

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На выставке MIMS Automobility Moscow, которая сейчас проходит в столичном Экспоцентре, дебютировал кроссовер G05 Pro фирмы SWM (Speedy Working Motors). Его, как и другие модели марки, будут собирать на калининградском «Автоторе». При этом сам бренд, хоть и называется итало-китайским, полностью принадлежит Shineray Group; всё производство расположено в КНР, а в Италии находится только центр дизайна.

Журнал Авто.ру

Журнал Авто.ру

Журнал Авто.ру

Кроссовер G05 Pro — флагман SWM. Он идет с пяти- либо семиместным салоном и двигателем 1.5 мощностью 138 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента в паре с семиступенчатым «роботом». Заявленный расход топлива — 8,9 литра на 100 километров. Дорожный просвет — 170 миллиметров. По некоторым данным, у дилеров такие машины появятся к концу лета — началу осени. Ориентировочная цена — 3,5 миллиона рублей.