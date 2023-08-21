Chery представит обновленный хетчбек QQ Ice Cream

Обновленный хетчбек Chery QQ Ice Cream представят 23 августа в Китае
Китайская компания Chery представит 23 августа обновленный хетчбек QQ Ice Cream. Об этом сообщает autohome.com.cn.
По данным издания, автомобиль получил черную решетку радиатора и бампер со встроенными ходовыми огнями. Также появились два новых цвета кузова — светло-коричневый и светло-синий. Опционально доступны кожаная обивка для сидений и большое зеркало заднего вида. С помощью специального мобильного приложения можно управлять функциями автомобиля дистанционно. Например, запустить двигатель, включить кондиционер или найти на карте автомобиль, если забыл место его парковки.
Хетчбек Chery QQ Ice Cream оснащается 40-сильным электромотором. Благодаря новому аккумулятору запас хода увеличен с 170 до 205 км. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 6 с.