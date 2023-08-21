Chery представит обновленный хетчбек QQ Ice Cream

По данным издания, автомобиль получил черную решетку радиатора и бампер со встроенными ходовыми огнями. Также появились два новых цвета кузова — светло-коричневый и светло-синий. Опционально доступны кожаная обивка для сидений и большое зеркало заднего вида. С помощью специального мобильного приложения можно управлять функциями автомобиля дистанционно. Например, запустить двигатель, включить кондиционер или найти на карте автомобиль, если забыл место его парковки.