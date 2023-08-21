Chery Tiggo 8 Pro Max обновился для рынка РФ

Компания Chery анонсировала скорое появление на российском рынке обновлённого Tiggo 8 Pro Max. Модернизация коснулась не только стайлинга, но и "начинки" кроссовера.

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Внешне новинку можно отличить по другому рисунку решётки радиатора и иному дизайну задних светодиодных фонарей с T-образным верхним стоп-сигналом. Фото "кормы" автопроизводитель пока не публикует. Внутри у модели изменилась форма сдвоенных экранов приборки и мультимедиа - она теперь изогнута. Tiggo 8 Pro Max нового модельного года лишился сенсорного экрана, отвечающего за регулировку климата. Теперь все кнопки размещены на тач-панели под центральными дефлекторами. Перекомпоновке подвергся также тоннель между передними сиденьями.

Российская Газета

Двигатель остался прежним - 197-сильная турбочетвёрка объёмом 2,0 литра в паре с роботизированной трансмиссией. Поставщика системы полного привода сменили на немецкую фирму ZF. По умолчанию кроссовер является переднеприводным, есть шесть режимов движения: Эко, Комфорт, Спорт, Снег, Грунт, 4х4.

Благодаря новой "начинке" улучшилась динамика: до 100 км/ч Tiggo 8 Pro Max теперь разгоняется на десятую секунды быстрее - 8,4 секунды. Также кроссовер стал эффективнее в плане расхода топлива: в городе потребление бензина сократилось с 10,4 до 10,3 литра, на трассе - с 7,3 до 7,2 литра, в комбинированном - с 8,5 до 8,3.