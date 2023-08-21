Дизайнеры создали образ «идеального электромобиля»

Автомобилисты часто жалуются на простой и невнятный дизайн современных автомобилей, особенно это касается электромобилей. Вероятно, это побудило цифровых дизайнеров создать «облик идеального электромобиля», используя самые распространенные элементы стиля, которые можно найти в популярных серийных электромобилях.

Компания GridServe провела исследование, в ходе которого было проанализировано 60 популярнейших электромобилей, чтобы выяснить 10 популярнейших элементов дизайна, повторяющихся в каждом из них.

Оказалось, что 85% серийных электромобилей имеют закрытую радиаторную решетку с искусственным рисунком, а 70% — аэродинамические колпаки на колесах. Кроме того, 58% получают синие и серебряные акценты на кузове, намекая на нулевые выбросы вредных веществ.

Как и ожидалось, большинство (55%) проанализированных электромобилей были кроссоверами, поскольку это самый популярный тип кузова среди покупателей на сегодняшний день. Светодиодные задние фонари во всю ширину встречаются у 47% моделей, как и скрытые дверные ручки (40%), отсутствие радиаторной решетки (27%) и тонкие фары (20%).