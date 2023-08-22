Странный шестиколесный Ford EcoSport выставлен на продажу

EcoSport был самым маленьким представителем североамериканского модельного ряда Ford на протяжении всего его жизненного цикла, но один владелец явно хотел сделать его более заметным на дороге. Небольшой внедорожник получил удлиненную заднюю часть с добавлением третьей оси в одном из самых нетрадиционных шестиколесных преобразований, которые мы когда-либо видели.

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Этот уникальный пример Ford EcoSport с нестандартной тандемной осью и двумя дополнительными легкосплавными дисками сзади появился на Facebook Marketplace. Продавец предполагает, что более длинный хвост идеально подходит для рекламы, что видно по фотографиям. Дополнительный кузов за задними дверями не имеет окон и служит холстом для виниловых наклеек, а спойлер прикреплен к концу более длинной крыши для стиля.

Согласно списку, заводское оборудование включает кожаные сиденья, люк и аудиосистему премиум-класса среди других удобств. К счастью, внедорожник также поставляется с камерой заднего вида и датчиками парковки, поскольку дополнительная длина и более широкие слепые зоны затруднят парковку без них. Еще одна хорошая вещь заключается в том, что растянутый EcoSport основан на полноприводной версии, оснащенной 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем большего объема, мощностью 166 л.с.

Автомобиль находится недалеко от деревни Убли в Мичигане. С запрашиваемой ценой в 16 500 долларов этот Ford EcoSport 2019 года, безусловно, недешев, но он даст вам право похвастаться шестиколесным внедорожником, который, вероятно, более привлекателен, чем суперкар.