Суд объяснил, когда нужно пропускать пешеходов на переходе

Третий кассационный суд общей юрисдикции в ходе рассмотрения конкретного дела разъяснил, что водитель обязан в любом случае пропустить пешехода на переходе. Неожиданное появление человека на "зебре" - не повод снимать с водителя ответственность.

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Как рассказали в кассационном суде, осенью прошлого года в Вологде на улице Чернышевского некий гражданин З., управляя автомобилем, не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате машина сбила человека, пешеходу был причинен вред здоровью средней тяжести.

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Суд лишил водителя прав на полтора года. Однако гражданин попытался доказать, что в случившемся виноват пешеход, мол, выбежал на дорогу слишком резко. Такое и вправду часто бывает. Суд оправдания водителя не принял.

"В соответствии с Правилами дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода, а также участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда", - пояснил Третий кассационный суд.

Поэтому водителям необходимо притормаживать перед пешеходными переходами, чтобы застраховать себя от неожиданностей. Не все пешеходы понимают, что водитель иногда может наехать не со зла. Просто и людям, и машинам нужно время, чтобы среагировать и остановиться. Потому на дороге лучше воздерживаться от резких движений. Однако, если на пешеходном переходе неожиданность все-таки случилась, то виноват будет водитель. Закон обязывает его быть глазастым.

При этом и пешеходам стоит взять на заметку, что они правы далеко не всегда. Безусловное преимущество у пешеходов только в пешеходных зонах и на переходах. Есть "зебра" - пешеход всегда прав. Но перебегать улицу вне переходов нельзя.