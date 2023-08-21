Стало известно, сколько в России иранских седанов Tara

Иранская компания Iran Khodro раскрыла объем поставок в Россию. Всего на наш рынок поставили около 300 седанов Tara. При этом к следующему году компания планирует нарастить объем поставок до шести тысяч автомобилей. Стоить седан, по предварительным данным, будет около двух миллионов рублей.

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Представители компании Iran Khodro в рамках автомобильной выставки в Москве (MIMS Automobility Moscow 2023) рассказали, что до марта 2024 года планируют продать в России примерно шесть тысяч автомобилей.

Седан Tara представляет собой немного перелицованный Peugeot 301. Элементы кузова и салон остались неизменными. Двигатель также оставили от французского оригинала — 1,6-литровый «атмосферник» мощностью 113 лошадиных сил.