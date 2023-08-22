Сотрудникам КамАЗа запретили пользоваться гаджетами Apple

Рабочим КамАЗа запретили использовать айфоны в служебных целях. Соответствующий приказ подписал генеральный директор челнинского завода Сергей Когогин, пишет корпоративная газета «Вести «КамАЗа». В нем отмечено, что продукция компании Apple недостаточно надежны с точки зрения защиты информации. Причем дома сотрудникам отныне придется оставить не только смартфоны, но и другие устройства американского техногиганта.

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Под мораторий, согласно приказу, подпали смартфоны Apple, часы, ноутбуки, стационарные компьютеры и планшеты. Кроме этого, сотрудники Камского автозавода больше не имеют права использовать корпоративные SIM-карты на устройствах американского бренда. Информационные системы КамАЗа на этих гаджетах поддерживаться не будут.

КамАЗ — не первая российская организация, запрещающая Apple. Ранее запрет на использование устройств в рабочих целях ввели в Минпромторге, а также в его подведомственных организациях, отмечают «Ведомости». Такое же решение приняли в «Ростехе» и готовят в Минцифры, Федеральной таможенной службе и ЦИК.

КамАЗ попал под американские санкции в июне прошлого года, когда технику концерна заметили при передвижении российских военных по территории Украины, а также в Белоруссии с установками «Искандер» на борту. Санкции запретили сделки с американскими лицами, использующими доллары в качестве платежной валюты. Кроме этого, ограничения затронули главу КамАЗа лично.