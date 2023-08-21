70-летний уничтоженный Ferrari пустили с молотка за 2 миллиона долларов
На аукционе RM Sotheby's продали сгоревший Ferrari за 1,9 млн долларов. Столь высокая цена практически уничтоженного 500 Mondial 1954 года связана с редкостью модели, а также с гоночной биографией лота. Всего итальянские инженеры построили 13 подобных спайдеров, в которых использовали двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Энцо Феррари считал, что такой мотор проявит себя на европейских гоночных трассах лучше фирменного V12.
На торги выставляли второй собранный спайдер, построенный в марте 1954 года. За рулем спорткара различные пилоты принимали участие во множестве европейских гонок, включая Mille Miglia и Targa Florio. Под занавес 50-х Ferrari перевезли в США, где автомобиль продолжил участвовать в местных чемпионатах. Причем новый владелец установил под капот американских V8 взамен штатной «четверки».
В начале 1960-х годов спайдер попал в серьезную аварию, в результате которой практически полностью сгорел. Следующее десятилетие автомобиль переходил из рук в руки к новым владельцам, из которых никто так и не занялся реставрацией машины.
Их оригинальных деталей в уничтоженном Ferrari 500 Mondial сохранились лишь компоненты подвески и коробка передач. Несмотря на ужасное состояние за останки культового спайдера с богатой историей заплатили 1 875 000 долларов.
О том, что сгоревший Ferrari 500 Mondial выставят на торги, стало известно в начале июля. Тогда же представители аукционного дома сообщили, что оценивают лот примерно в два миллиона долларов.