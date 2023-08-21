70-летний уничтоженный Ferrari пустили с молотка за 2 миллиона долларов

На аукционе RM Sotheby's продали сгоревший Ferrari за 1,9 млн долларов. Столь высокая цена практически уничтоженного 500 Mondial 1954 года связана с редкостью модели, а также с гоночной биографией лота. Всего итальянские инженеры построили 13 подобных спайдеров, в которых использовали двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил. Энцо Феррари считал, что такой мотор проявит себя на европейских гоночных трассах лучше фирменного V12.

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На торги выставляли второй собранный спайдер, построенный в марте 1954 года. За рулем спорткара различные пилоты принимали участие во множестве европейских гонок, включая Mille Miglia и Targa Florio. Под занавес 50-х Ferrari перевезли в США, где автомобиль продолжил участвовать в местных чемпионатах. Причем новый владелец установил под капот американских V8 взамен штатной «четверки».

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

RM Sotheby's

В начале 1960-х годов спайдер попал в серьезную аварию, в результате которой практически полностью сгорел. Следующее десятилетие автомобиль переходил из рук в руки к новым владельцам, из которых никто так и не занялся реставрацией машины.

Их оригинальных деталей в уничтоженном Ferrari 500 Mondial сохранились лишь компоненты подвески и коробка передач. Несмотря на ужасное состояние за останки культового спайдера с богатой историей заплатили 1 875 000 долларов.