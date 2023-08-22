Иранский кросс-хэтчбек Saipa Quik: будет дешево и сердито, но неизвестно когда

Выход на российский рынок иранской компании Saipa опять забуксовал, но она тем не менее снова приехала на выставку MIMS в Москву. Рассказываем, что удалось узнать.

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Иранские компании Iran Khodro (IKCO) и Saipa были на выставке MIMS в прошлом году, и вот приехали опять. На стенде Iran Khodro — «прошлогодний» чёрный седан Tara, но на сей раз в окружении разнообразных автомобильных комплектующих, идеально вписывающихся в основную тематику MIMS. Автомобилями Iran Khodro в России уже торгует компания Рольф, новых моделей на стенде IKCO не было.

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У компании Saipa весной этого года вроде как появились два дистрибьютора — питерская компания «Бест Моторс» и минская «Лаки Кэренси», обе планировали в течение трёх лет получить от Saipa по 45 000 машин и обе рассматривали возможность их локализации: «Бест Моторс» — на одной из простаивающих площадок в Санкт-Петербурге, «Лаки Кэренси» — на заводе «Юнисон» в пригороде Минска. Обе компании обещали презентации иранских машин ещё в апреле, но так их и не провели, в продаже автомобилей Saipa до сих пор нет.

Представители Saipa на MIMS 2023 сообщили, что сертификация иранских машин в РФ несколько затянулась, но скоро дело сдвинется с мёртвой точки, и всё будет хорошо. Удивительно, но иранские менеджеры не смогли сказать нам, остались ли в силе соглашения с «Бест Моторс» и «Лаки Кэренси», а единственный представленный на стенде автомобиль — кросс-хэтчбек Quik — имел номерные рамки мультибрендового продавца Major City. На сайте Major действительно есть заявленные весной для РФ модели Quik, Saina и Shahin, но без подробностей и цен.

Англоговорящий менеджер Saipa взялся лично показать нам кросс-хэтчбек Quik: с его слов, эта модель сделана не на базе Kia Pride из середины 80-х годов прошлого века, как пишет Wikipedia, а является собственной разработкой Saipa. Габаритная длина Quik — 4005 мм, ширина — 1678 мм, высота — 1532 мм, колёсная база — 2415 мм. 1,5-литровый бензиновый «атмосферник» выдаёт максимальные 87 л.с. и 128 Нм, коробка передач — 5-ступенчатая «механика» либо вариатор, на выставке была представлена версия с вариатором.

Большинство комплектующих для Saipa Quik производится в Иране, но именно вариатор приходит из-за границы от компании Punch Powertrain. Дизайн и качество изготовления салона Saipa Quik потребительского энтузиазма, мягко говоря, не вызывают, но зато, как справедливо заметил наш иранский собеседник, здесь есть всё что нужно: кондиционер, мультимедийная система, «музыка», камера заднего вида, электрические стеклоподъёмники, многофункциональный руль — в общем, базовый комфорт.