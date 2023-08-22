Опрос: Большинство россиян боятся водителей электросамокатов

Согласно исследованию, проведенному экспертами группы компаний BestDoctor и агентства А2 Research, большинство россиян испытывают страх перед движущимися электросамокатами, особенно из-за нарушения правил дорожного движения и их высокой скорости. РИА Новости сообщило о результатах этого исследования.

Исследователи поделились данными, согласно которым 72% россиян испытывают страх из-за электросамокатов, в то время как только 17% респондентов не беспокоятся о присутствии этих транспортных средств на улицах города. Основной повод для беспокойства - несоблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения (29%), а вторым по значимости фактором является их высокая скорость (22%). Также опрошенных часто волнует, что водители электросамокатов могут находиться в нетрезвом состоянии (20%).

Интересно, что почти треть россиян (31%) поддерживают инициативу депутатов ЛДПР о введении обязательной страховки для владельцев электросамокатов. Согласно этой инициативе, большинство согласных с ней россиян считают, что добавочные расходы на страховку повысят моральную ответственность владельцев электросамокатов (30%) перед пешеходами и другими водителями, а также побудят их лучше соблюдать правила дорожного движения (26%).

Фракция ЛДПР в Госдуме в конце июля объявила о подготовке законопроекта, предусматривающего обязательное страхование гражданской ответственности пользователей электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности. Россияне также называют другие причины, по которым введение обязательной страховки для владельцев электросамокатов выглядит целесообразным, такие как возможность снизить расходы на ремонт и медицинские услуги в случае ДТП или столкновений (28%), отметили исследователи.